Российские танки научили обмениваться данными на поле боя

Российские военные проверили способность новейших танков Т-90М «Прорыв» действовать в едином информационном пространстве в рамках сетецентрической операции.

Одно из преимуществ поступающих с 2020 года в войска новейших танков Т-90М — наличие аппаратуры единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ), позволяющей обмениваться данными в режиме реального времени, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

«Способность новых танков Т-90М, оснащенных аппаратурой ЕСУ ТЗ, обмениваться данными онлайн друг с другом и с другими боевыми единицами была протестирована в учебно-боевых условиях, в том числе в обстановке радиоэлектронных помех», — рассказал собеседник агентства.

Источник добавил, что «по итогам испытаний, предварительно, было отмечено повышение боевой эффективности задействованных сил и средств и подтверждена возможность ведения сетецентрических боевых действий за счет ЕСУ ТЗ».

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Аппаратура ЕСУ ТЗ делает участников боя частью сети, включающей различные разведывательные средства, системы наблюдения и наведения, беспилотники, боевые машины, средства поражения, автоматические системы управления и так далее. В результате достигается информационное и коммуникационное превосходство над противником, что, в свою очередь, повышает эффективность выполнения любых боевых задач.

Т-90М — новая модификация Т-90А, созданная в ходе опытно-конструкторской работы «Прорыв-3». Машина получила башню новой конструкции с комбинированной броней, улучшенную гладкоствольную 125-миллиметровую пушку. Защита танка усилена противокумулятивными решетками и комплексом динамической защиты «Реликт».