СК проверит массовое избиение школьниками одноклассника

Следователи проведут проверку информации об избиении школьника одноклассниками после уроков, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

«Из сообщения СМИ следует, что днем 21 января в городе Бердске толпа школьников настигла идущего с уроков четвероклассника. Двое били, а шестеро, в том числе две девочки, снимали побои на видео. Били до момента, пока проходившая мимо женщина не отогнала их и не увела плачущего ребенка домой», — говорится в сообщении.

По данному факту СУ СКР по Новосибирской области организована доследственная проверка. Комиссия министерства образования Новосибирской области выехала в Бердск после сообщения о избиении ребенка.