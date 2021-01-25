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Сериал «Полет» с Михаилом Ефремовым выходит на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала

Сериал «Полет» режиссера Петра Тодоровского-младшего выходит на канале ТНТ с понедельника, 25 января.

«Полет» — современная история о том, как один неслучившийся авиаполет дал возможность нескольким непохожим друг на друга людям задуматься о прошлом и полностью пересобрать свою жизнь.

Каждая серия будет посвящена истории одного героя. Ира устает быть идеальной женой и матерью. Жабенко пытается справиться с зависимостями. Илюша принимает своего внутреннего бунтаря и разрешает себе заняться мечтой — писательством. Дмитрий Юрьевич выясняет отношения с родителями, жертвуя карьерой. Катя погружается в прошлое, в сложные отношения с мужем и взрослыми приемными детьми.

Всех героев объединяет афера, на которую они подписались после злосчастной командировки вслед за директором фирмы Дмитрием Юрьевичем. Так канвой для серьезного психологического материала, который поднимает философские вопросы, становится остросюжетная линия – она будет держать зрителей в напряжении до самого финала.

Главных героев сериала сыграли Оксана Акиньшина, Никита Ефремов, Павел Табаков, Юлия Хлынина, Евгения Добровольская, Алексей Макаров и Михаил Ефремов, который сейчас отбывает наказание за смертельное ДТП в исправительной колонии № 4 в Белгородской области. В сериале «Полет» он успел сняться еще в 2019 году.

Сериал «Полет» можно посмотреть с 25 января в 21.00 на канале ТНТ, а также на видеоплатформе Premier.

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