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Кремль составил список самых неудачливых губернаторов

Источник:
РБК
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Кремлевские чиновники оценили эффективность работы региональных властей. В число аутсайдеров по уровню доверия к губернаторам попали Красноярский и Хабаровский края, Хакасия, Кемеровская и Владимирская области.

В список лидеров по уровню доверия к главе региона вошли Чечня, Адыгея, Курганская, Курская области и Ямало-Ненецкий автономный округ. Регионы возглавляют, соответственно, Рамзан Кадыров, Мурат Кумпилов, Вадим Шумков, Роман Старовойт и Дмитрий Артюхов, сообщает РБК со ссылкой на кремлевские чиновники.

Хакасией руководит коммунист Валентин Коновалов, избравшийся во втором туре выборов в 2018 году. Во главе Владимирской области — представитель ЛДПР Владимир Сипягин, также победивший во втором туре выборов в 2018 году действующего губернатора Светлану Орлову.

Врио губернатора Хабаровского края в настоящее время — представитель ЛДПР Михаил Дегтярев, он был назначен на этот пост после ареста предыдущего главы региона Сергея Фургала, который тоже является членом ЛДПР. Арест Фургала стал причиной длительных масштабных протестов в Хабаровске.

Кемеровскую область возглавляет Сергей Цивилев, в 2018 году ставший врио губернатора после ухода в отставку Амана Тулеева и в этом же году избравшийся на первый срок. Губернатор Красноярского края — Александр Усс, долгие годы занимавший пост спикера регионального заксобрания. Главой региона он стал в 2018 году после ухода в отставку своего предшественника Виктора Толоконского.

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Топ комментариев

oleg_d

да вроде оказывается ни чей, он сам по себе

Lava Lava

Самострой получается, по закону нужно сносить!

oleg_d

Как всегда ни какой конкретики, почему тогда Песков не сказал кому принадлежит этот дворец?

Иркут 69

Да вроде как ничей. Заселяйся и живи.. ☺️

physx

Ты еще и слепой, 20 лет с Путиным имелось в виду, вроде бы как он нынешний президент.