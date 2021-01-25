Кремль составил список самых неудачливых губернаторов

Кремлевские чиновники оценили эффективность работы региональных властей. В число аутсайдеров по уровню доверия к губернаторам попали Красноярский и Хабаровский края, Хакасия, Кемеровская и Владимирская области.

В список лидеров по уровню доверия к главе региона вошли Чечня, Адыгея, Курганская, Курская области и Ямало-Ненецкий автономный округ. Регионы возглавляют, соответственно, Рамзан Кадыров, Мурат Кумпилов, Вадим Шумков, Роман Старовойт и Дмитрий Артюхов, сообщает РБК со ссылкой на кремлевские чиновники.

Хакасией руководит коммунист Валентин Коновалов, избравшийся во втором туре выборов в 2018 году. Во главе Владимирской области — представитель ЛДПР Владимир Сипягин, также победивший во втором туре выборов в 2018 году действующего губернатора Светлану Орлову.

Врио губернатора Хабаровского края в настоящее время — представитель ЛДПР Михаил Дегтярев, он был назначен на этот пост после ареста предыдущего главы региона Сергея Фургала, который тоже является членом ЛДПР. Арест Фургала стал причиной длительных масштабных протестов в Хабаровске.

Кемеровскую область возглавляет Сергей Цивилев, в 2018 году ставший врио губернатора после ухода в отставку Амана Тулеева и в этом же году избравшийся на первый срок. Губернатор Красноярского края — Александр Усс, долгие годы занимавший пост спикера регионального заксобрания. Главой региона он стал в 2018 году после ухода в отставку своего предшественника Виктора Толоконского.