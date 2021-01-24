Российские биатлонистки взяли золото на этапе Кубке мира

Российские биатлонистки завоевали золото в эстафете на этапе Кубка мира в итальянском Антхольц-Антерсельве.
В составе российской команды выступали Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. Вторыми стали немки, третьими — француженки.
Россиянки преодолели дистанцию за 1 час 7 минут 32,4 секунды, затратив на восьми огневых рубежах девять дополнительных патронов.
Женская сборная России одержала победу в эстафете на этапах Кубка мира впервые с января 2019 года.
AlhazredТак Навальный и иже с ним просто рвутся к кормушке. Ничего менять они в принципе не собираются. Ну кроме...
AlhazredПросим перемен! Девочка Катя - борец с режимом))) https://colonelcassad.livejournal.com/6500068.html
TestikЯ все понимаю, но не пойму большинства из нас, которые крайне негативно относятся к Навальному и его...
mosquito__2010ХА ! - та этож собирательный образ местных Уначальниц и прочих 69-ых с Максимками !!! ржунимагу
BadBoy91а почему не тебя? за такой негатив логичнее