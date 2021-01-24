НАВЕРХ

Российские биатлонистки взяли золото на этапе Кубке мира

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation / CC BY 4.0

Российские биатлонистки завоевали золото в эстафете на этапе Кубка мира в итальянском Антхольц-Антерсельве.

В составе российской команды выступали Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. Вторыми стали немки, третьими — француженки.

Россиянки преодолели дистанцию за 1 час 7 минут 32,4 секунды, затратив на восьми огневых рубежах девять дополнительных патронов.

Женская сборная России одержала победу в эстафете на этапах Кубка мира впервые с января 2019 года.

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Топ комментариев

Alhazred

Так Навальный и иже с ним просто рвутся к кормушке. Ничего менять они в принципе не собираются. Ну кроме...

Alhazred

Просим перемен! Девочка Катя - борец с режимом))) https://colonelcassad.livejournal.com/6500068.html

Testik

Я все понимаю, но не пойму большинства из нас, которые крайне негативно относятся к Навальному и его...

mosquito__2010

ХА ! - та этож собирательный образ местных Уначальниц и прочих 69-ых с Максимками !!! ржунимагу

BadBoy91

а почему не тебя? за такой негатив логичнее