Российские биатлонистки взяли золото на этапе Кубке мира

Российские биатлонистки завоевали золото в эстафете на этапе Кубка мира в итальянском Антхольц-Антерсельве.

В составе российской команды выступали Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. Вторыми стали немки, третьими — француженки.

Россиянки преодолели дистанцию за 1 час 7 минут 32,4 секунды, затратив на восьми огневых рубежах девять дополнительных патронов.

Женская сборная России одержала победу в эстафете на этапах Кубка мира впервые с января 2019 года.