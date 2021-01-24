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Три машины столкнулись на Большевистской в Новосибирске. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Три машины столкнулись в Новосибирске в воскресенье, в ДТП пострадал мужчина, сообщила Sibnet.ru представитель УГИБДД по Новосибирску.

Авария произошла в воскресенье около 19.50 на Большевистской, 48 в Новосибирске. Столкнулись три машины, одна из них врезалась в столб рекламного щита, две машины отбросило на вторую полосу. 

Попавшие в аварию машины перегородили две полосы дороги в сторону Академгородка. На место приехала скорая медицинская помощь и «реанимобиль». 

В ДТП пострадал 30-летний мужчина. У него ушиб брюшной полости и грудной клетки, ушибы мягких тканей голени, он доставлен в больницу.



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