Три машины столкнулись на Большевистской в Новосибирске. ФОТО

Три машины столкнулись в Новосибирске в воскресенье, в ДТП пострадал мужчина, сообщила Sibnet.ru представитель УГИБДД по Новосибирску.

Авария произошла в воскресенье около 19.50 на Большевистской, 48 в Новосибирске. Столкнулись три машины, одна из них врезалась в столб рекламного щита, две машины отбросило на вторую полосу.

Попавшие в аварию машины перегородили две полосы дороги в сторону Академгородка. На место приехала скорая медицинская помощь и «реанимобиль».

В ДТП пострадал 30-летний мужчина. У него ушиб брюшной полости и грудной клетки, ушибы мягких тканей голени, он доставлен в больницу.