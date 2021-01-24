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Кремль назвал цель «разоблачений» Навального

Источник:
«Россия-1»
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Фото Sibnet.ru

Кремль был в курсе того, что идет подготовка провокаций и псевдоразоблачений в адрес президента Владимира Путина, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нам давно уже стало известно, что готовились так называемые разоблачения, псевдоразоблачения, и информационные атаки на президента. Они все имеют целью раскачку ситуации», — сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

По его словам, что такого рода материалы не соответствуют действительности, «это чистое вранье и просто каждый, кто смотрит эти материалы, должны включить голову». На прямой вопрос о том, что российский лидер делает в этом дворце его пресс-секретарь заявил: «Путин ничего там не делает, у Путина нет дворца в Геленджике».

Песков призвал всех, кто смотрит опубликованный видеоролик о якобы принадлежащем президенту РФ Владимиру Путину дворце в Геленджике, «не позволять делать из себя идиотов».

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«Просто нужно думать головой, просто нужно быть внимательным и не позволять никому делать из себя идиота. Надо просто себя спрашивать - а почему Путин, почему? Вот из материала следует, почему Путин? Нет никакого ответа на этот вопрос, почему это приписывается Путину», — сказал Песков.

Он отметил, что «такие искусные хитросплетения», «которые являются враньем», появились в русле информационных атак на президента и так к этому и нужно относиться.

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