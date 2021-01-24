Путин ответит взаимностью на готовность США к диалогу

Россия рассчитывает на то, что Москве и Вашингтону удастся наладить диалог. Если новая американская администрация будет к этому готова, то президент России Владимир Путин ответит взаимностью, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Дело в том, что Российская Федерация последовательно и традиционно выступает за добрые отношения [с США]», — сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» в воскресенье. «Не на словах, а на деле мы говорим о том, что мы готовы считать американцев нашими партнерами, они не готовы. Но здесь насильно мил не будешь», — подчеркнул Песков.

По его словам, Кремль рассчитывает на то, что удастся наладить диалог. «Это будет диалог, где, конечно, в большей степени придется констатировать несогласие, моменты несогласия, но в то же время диалог — это всегда возможность найти какие-то рациональные зерна, найти те самые маленькие участки, где наши отношения соприкасаются», — сказал пресс-секретарь

«Если уже текущая администрация США к такому подходу будет готова, я не сомневаюсь, что наш президент ответит взаимностью», — заявил Песков. Он отметил, что Москва проявляла необходимую гибкость в отношениях с Вашингтоном, но она не может это делать до бесконечности и не готова терпеть хамство и диктат.

Комментируя слова ведущего о том, что отношения России и США становятся все хуже, и в определенный момент кто-то должен уступить, представитель Кремля заметил: «Гибкость — это необходимый элемент для межгосударственных отношений».

«Мы готовы на гибкость, мы не готовы к диктату, мы не готовы к хамству и мы не готовы к пересечению "красных линий", а в остальном необходимая гибкость проявлялась. Но она не может проявляться до бесконечности"., - подчеркнул он», — подчеркнул Песков.