НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Ученые объяснили, почему муху трудно убить

Источник:
«Наука и жизнь»
239 1
Фото: Anderson Mancini from Sao Paulo, Brazil / CC BY 2.0

Исследователи выяснили, что домашней мухе достаточно 200 миллисекунд, чтобы выбрать наиболее безопасное направление для бегства, один раз взмахнуть крыльями и улететь.

Домашние мухи очень быстро распознают угрозу. У зрения есть характеристика — временная разрешающая способность, то есть насколько быстро глаз и мозг способны распознавать события. У мухи эта способность в шесть раз выше, чем у человека.

Движения муха видит как в замедленной съемке. И ей хватает 200 миллисекунд, чтобы выбрать наиболее безопасное направление для бегства, приводит «Наука и жизнь» исследование ученых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПочему лиса самое хитрое животное?

Мухи способны также способны очень быстро улетать от угрозы. Исследователи из Кейсовского университета Западного резервного района снимали разных взлетающих насекомых на высокоскоростное видео. Оказалось, что они взлетают на одном взмахе крыльев за семь миллисекунд.

У домашней мухи есть особенность, которая помогает ей быстро взлететь. Это жужжальца — видоизмененная пара крыльев. Они служат стабилизаторами, помогая держать курс во время маневров.

Еще по теме
Ветеринары в Забайкалье спасли бульдога с простреленной головой
Зоозащитники в Бурятии заявили об уничтожении бездомных животных
Волки на Алтае вышли к городам
Свиристелей сфотографировали в Красноярском крае
смотреть все
Жизнь #Звери #Наука
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль назвал цель «разоблачений» Навального
•
Путин ответит взаимностью на готовность США к диалогу
•
Российские биатлонистки взяли золото на этапе Кубке мира
•
Любители «умных» цитат оказались не очень умны
Подробности
•
За Навального: митинг собрал весь ОМОН Новосибирска
•
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
•
Первая распродажа: когда пройдет «Киберпонедельник-2021»
•
Полуженатая страна: почему опустели загсы?
Как это работает
•
Как записаться на прививку от коронавируса
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Три машины столкнулись на Большевистской в Новосибирске. ФОТО
Сибирь 24.01.2021 20:01
Разведчики Македонского считали, что жители Сибири впадают в спячку
Сибирь 24.01.2021 12:07
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
Сибирь 24.01.2021 09:29
Три человека погибли при столкновении двух машин в Новосибирске
Сибирь 23.01.2021 20:36
Самое популярное
Силовики собрались в центре Новосибирска на митинге. ФОТО
5168
Россия представила проект авианосца «Варан»
2619
Шамсутдинов проведет в колонии четверть века
2524
Путин обсудил Навального с Евросоюзом
2327
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль назвал цель «разоблачений» Навального
•
Путин ответит взаимностью на готовность США к диалогу
•
Российские биатлонистки взяли золото на этапе Кубке мира
•
Любители «умных» цитат оказались не очень умны
О самом главном
Подробности
•
За Навального: митинг собрал весь ОМОН Новосибирска
•
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
•
Первая распродажа: когда пройдет «Киберпонедельник-2021»
•
Полуженатая страна: почему опустели загсы?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
Мультимедиа
•
Полуночные купания эпохи пандемии. ФОТО
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Педагоги и родители отговаривают детей идти на митинги за Навального
89
Меркель призвала освободить Навального
80
СК возбудил уголовные дела после субботних беспорядков
56
Более 3 тысяч человек задержали в ходе акций протеста
44
Шамсутдинов проведет в колонии четверть века
43