Ученые объяснили, почему муху трудно убить

Исследователи выяснили, что домашней мухе достаточно 200 миллисекунд, чтобы выбрать наиболее безопасное направление для бегства, один раз взмахнуть крыльями и улететь.

Домашние мухи очень быстро распознают угрозу. У зрения есть характеристика — временная разрешающая способность, то есть насколько быстро глаз и мозг способны распознавать события. У мухи эта способность в шесть раз выше, чем у человека.

Движения муха видит как в замедленной съемке. И ей хватает 200 миллисекунд, чтобы выбрать наиболее безопасное направление для бегства, приводит «Наука и жизнь» исследование ученых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Почему лиса самое хитрое животное?

Мухи способны также способны очень быстро улетать от угрозы. Исследователи из Кейсовского университета Западного резервного района снимали разных взлетающих насекомых на высокоскоростное видео. Оказалось, что они взлетают на одном взмахе крыльев за семь миллисекунд.

У домашней мухи есть особенность, которая помогает ей быстро взлететь. Это жужжальца — видоизмененная пара крыльев. Они служат стабилизаторами, помогая держать курс во время маневров.