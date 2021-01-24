Навального не пустили в бывшую квартиру Путина в Германии

Нынешний хозяин бывшей квартиры семьи Путиных в Германии = заявил, что не пускает посторонних в квартиру, отказал он в просьбе о визите и Навальному, пишет немецкие СМИ.

Столяр-мебельщик Хофманн, который въехал в трехкомнатную квартиру после отъезда Путиных, что ему иногда досаждают «автобусы с российскими туристами», люди «думают, что его квартира — музей Путина».

Хофманн заявил, что не пускает посторонних в квартиру, отказал он в просьбе о визите и Навальному. «Он стоял возле дома перед Рождеством с телохранителями. Он, наверное, снимал документальный фильм», — Хофманн.

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По словам нынешнего квартиросъемщика, Владимир Путин передал ему ключи от квартиры, где он жил с 1985 года, в конце марта 1991 года. Путины показались ему «милыми людьми».

После переезда новый хозяин сделал ремонт, однако еще помнит интерьеры «путинской» квартиры: по словам Хофманна, «везде стояла темная российская мебель, типичные для ГДР "алюминиевые" обои и бежевое ковровое покрытие».