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Активность в сексе связали с отношением к работе

Источник:
Naked Science
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Ученые провели эксперимент с участием 159 человек, средний возраст которых составил 32 года. Они трижды в день заполняли онлайн-опросник, где отчитывались о сексуальных контактах. Добровольцы также оценивали свое настроение, удовлетворенность и вовлеченность на работе и атмосферу дома после работы, пишет портал Naked Science со ссылкой на отчет ученых.

Результаты показали, что между ночным половым актом накануне рабочего дня и удовлетворенностью своей работой существует положительная корреляция. Ключевую роль в этом эффекте играло настроение сотрудника в утренние часы.

Также ученые выяснили, что семейные конфликты после рабочего дня снижают вероятность половой связи с супругом в ближайшие сутки. Полученные данные не зависели от пола участников.

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По мнению исследователей, связь половых контактов с настроением выявлялась и ранее, однако их влияние на работу оставалось неясным. Новые данные свидетельствуют о том, что секс положительно отражается на восприятии служебного процесса

Ранее член городского совета Эвертурне Пер-Эрик Мускос предложил ввести в Швеции оплачиваемый часовой перерыв во время рабочего дня, который граждане могли бы тратить на занятия сексом.

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