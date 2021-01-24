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Раскрыта схемы мошенничества на дубликатах банковских карт

Источник:
«Прайм»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Мошенники стали красть деньги со счетов россиян при помощи дубликатов банковских карт. Для этого данные жертвы предварительно крадут, к примеру, из слитых в сеть баз данных, сообщил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

Но чаще преступники действуют точечно, «вытягивая» информацию у самого клиента. «Злоумышленники представляются сотрудниками службы безопасности банка, и якобы "сверяют" данные в базе, получая номер карты, срок действия и CVV/CVC код, а иногда и даже пароль от мобильного банка», — приводит «Прайм» слова Тузова.

По его словам, «это позволяет совершать покупки в интернете». «Пока жертва успевает заметить отток денег, транзакция уже проходит и вернуть средства становится очень сложно», — отметил «Эксперт».

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Иногда с помощью полученных данных удается изменить основной номер телефона, связанный с картой, тогда деньги выводятся на чужие счета очень быстро. Клиенту сложно что-либо отследить и доказать. Кроме того, через дубликаты карт часто проводят операции по обману других граждан, сказал Тузов.

Он призвал, никогда сообщать посторонним и малознакомым лицам свои персональные данные, а при малейшем подозрении обращайтесь на горячую линию или в офис банка.

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