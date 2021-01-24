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Перечислены самые быстро ржавеющие автомобили

Источник:
«За рулем»
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Фото: © pixabay.com/momentmal / Pixabay

Абсолютным «чемпионом» по проблемам с коррозией журнал назвал российский внедорожник УАЗ «Патриот» выпуска до 2018 года, отметили эксперты журнала «За рулем», изучим отзывы владельцев.

Проблемы со ржавчиной могут ожидать владельцев первого поколения Lada Granta. По второму еще недостаточно сведений, говорится в статье. По данным журнала, самое слабое место у Lada Granta — непрокрашенные элементы под капотом и со стороны днища. Ржавчина может появиться на порогах и нижней части дверей через два-три года после начала эксплуатации.

По мнению издания, это связано с нестабильным качеством оцинковки. Тем не менее, автор материала подчеркивает, что «покупка удачной Гранты — во многом вопрос везения». В частности, он утверждает, что видел автомобили с пробегом более 100 000 километров, кузов у которых оставался в хорошем состоянии.

С такой могут столкнуться владельцы Renault Logan и Sandero, на которых, как подчеркивает журнал, ржавчина может появиться «через пару зим, а может не вылезти и через пять».

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Среди недорогих кроссоверов антилидером по проблемам с ржавчиной издание называет Skoda Yeti. Согласно материалу, у множество претензий на эту модель поступали в гарантийный период. Из среднего ценового сегмента издание выделяет японскую Mazda 6, особенно первое поколение автомобиля.

Абсолютным «чемпионом» по проблемам с коррозией журнал назвал российский внедорожник УАЗ «Патриот». Подчеркивается, что ржавчину находили на новых машинах, выпущенных до 2018 года.

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karuto

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Крышень

Лет на двадцать вместе с мужем строгача. Во это будет нормально. Пусть в камере агитируют.

anubis77

А Америка в курсе твоих фантазий по поводу адских санкций? Второй год носишься тут с ними, а кроме болабольства...

corrector

Вакцину ему поставили от британской АстраЗенека , обезьянью, на раннем этапе испытаний !