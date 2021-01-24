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Дастин Порье нокаутировал Конора Макгрегора

Источник:
ТАСС
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Американский боец смешанных единоборств (MMA) Дастин Порье одержал победу нокаутом над ирландцем Конором Макгрегором в рамках турнира UFC 257.

Поединок спортсменов в легком весе возглавил шоу на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Рефери остановил схватку во втором раунде, зафиксировав победу Порье техническим нокаутом.

На счету 32-летнего американца теперь 27 выигранных боев при шести поражениях и одном поединке без результата. В активе 32-летнего Макгрегора 22 победы при пяти поражениях.

Поражение Макгрегора прокомментировал чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов. «Вот что бывает, когда вы меняете команду, спарринг-парнеров, которые сделали вас чемпионом. Вы спарринговались с маленькими детьми вдалеке от реальности», — приводит ТАСС слова российского бойца.

Макгрегор призвал Нурмагомедова к уважению. «Моя команда со мной с первого дня, я ничего не менял. Относись к спортсменам с уважением, это признак мужчины. Если он хочет получить свою порцию неуважительных комментариев, пусть возвращается», — ответил ирландец.

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karuto

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CaRdan

Тем более садить надо, раз они его продавливают.

anubis77

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