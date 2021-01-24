Дастин Порье нокаутировал Конора Макгрегора

Американский боец смешанных единоборств (MMA) Дастин Порье одержал победу нокаутом над ирландцем Конором Макгрегором в рамках турнира UFC 257.
Поединок спортсменов в легком весе возглавил шоу на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Рефери остановил схватку во втором раунде, зафиксировав победу Порье техническим нокаутом.
На счету 32-летнего американца теперь 27 выигранных боев при шести поражениях и одном поединке без результата. В активе 32-летнего Макгрегора 22 победы при пяти поражениях.
DOWN GOES MCGREGOR #UFC257 pic.twitter.com/PQ18QY3Ak4— DraftKings (@DraftKings) January 24, 2021
Поражение Макгрегора прокомментировал чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов. «Вот что бывает, когда вы меняете команду, спарринг-парнеров, которые сделали вас чемпионом. Вы спарринговались с маленькими детьми вдалеке от реальности», — приводит ТАСС слова российского бойца.
Макгрегор призвал Нурмагомедова к уважению. «Моя команда со мной с первого дня, я ничего не менял. Относись к спортсменам с уважением, это признак мужчины. Если он хочет получить свою порцию неуважительных комментариев, пусть возвращается», — ответил ирландец.
karutoПойти на инаугурацию это протокольная обязанность жены Байдена! Альцгеймер и Паркинсон аплодируют стоя.
AlhazredБгг! Ходорковскому что ли? Тыща человек это показатель мощи оппозиции)))
КрышеньЛет на двадцать вместе с мужем строгача. Во это будет нормально. Пусть в камере агитируют.
CaRdanТем более садить надо, раз они его продавливают.
anubis77А Америка в курсе твоих фантазий по поводу адских санкций? Второй год носишься тут с ними, а кроме болабольства...