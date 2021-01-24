НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

СК возбудил уголовные дела после субботних беспорядков

Источник:
Sibnet.ru
414 36
Фото: © Sibnet.ru

Следователи возбудили уголовные дел по статьям о применении насилия в отношении представителя власти, уничтожении имущества и хулиганстве после несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК РФ).

В субботу, 23 января «агрессивно настроенные граждане, участвовавшие в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, вблизи Сретенского бульвара, в ответ на законные требования сотрудников правоохранительных органов, осуществлявших охрану общественного порядка, нанесли удары сотруднику Росгвардии, повалили его на землю и продолжили избивать», говорится в сообщении.

По данным следствия, «неустановленными лицами в отношении двух сотрудников правопорядка при пресечении незаконных действий был распылен в лицо слезоточивый газ». «Кроме того, в ходе несанкционированной акции на Пушкинской площади один из участников нанес сотруднику ОМОНа множественные удары по различным частям тела», — уточнили в СК.

Также, по данным ведомства, участники акции блокировали автомобиль, двигавшийся по Цветному бульвару и, «совершив хулиганские действия, повредили его, а также распылили в лицо водителя слезоточивый газ».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМитинг за Навального в Новосибирске

«Следствие продолжает изучать и анализировать большое количество фото и видео материалов с зафиксированными противоправными действиями, по результатам чего действиям участников несанкционированной акции будет дана оценка», — отмечается в сообщении.

В России 23 января прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. Он был задержан за многократные нарушения условий испытательного срока по «делу Ив Роше» в аэропорту Шереметьево. Акции закончились столкновения между митингующими и силами правопорядка.

Еще по теме
МИД обвинил США в подстрекательстве к беспорядкам
Более 3 тысяч человек задержали в ходе акций протеста
Омбудсмен написала о «живой цепи» из детей на митинге во Владивостоке
Задержания прошли в Хабаровске на акции в поддержку Навального
смотреть все
Политика #Россия #Криминал
КАРТИНА ДНЯ
•
СК возбудил уголовные дела после субботних беспорядков
•
МИД обвинил США в подстрекательстве к беспорядкам
•
Гидрометцентр предупредил о жестоких морозах
•
Дастин Порье нокаутировал Конора Макгрегора
Подробности
•
За Навального: митинг собрал весь ОМОН Новосибирска
•
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
•
Первая распродажа: когда пройдет «Киберпонедельник-2021»
•
Полуженатая страна: почему опустели загсы?
Как это работает
•
Как записаться на прививку от коронавируса
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Разведчики Македонского считали, что жители Сибири впадают в спячку
Сибирь 24.01.2021 12:07
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
Сибирь 24.01.2021 09:29
Три человека погибли при столкновении двух машин в Новосибирске
Сибирь 23.01.2021 20:36
За Навального: митинг собрал весь ОМОН Новосибирска
Сибирь 23.01.2021 19:08
Самое популярное
Силовики собрались в центре Новосибирска на митинге. ФОТО
5009
Россия представила проект авианосца «Варан»
2576
Путин в голубых трусах окунулся в прорубь
2548
Шамсутдинов проведет в колонии четверть века
2470
Обсуждение (36)
КАРТИНА ДНЯ
•
СК возбудил уголовные дела после субботних беспорядков
•
МИД обвинил США в подстрекательстве к беспорядкам
•
Гидрометцентр предупредил о жестоких морозах
•
Дастин Порье нокаутировал Конора Макгрегора
О самом главном
Подробности
•
За Навального: митинг собрал весь ОМОН Новосибирска
•
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
•
Первая распродажа: когда пройдет «Киберпонедельник-2021»
•
Полуженатая страна: почему опустели загсы?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
Мультимедиа
•
Полуночные купания эпохи пандемии. ФОТО
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
Sibnet.Ru
Топ комментариев

karuto

Пойти на инаугурацию это протокольная обязанность жены Байдена! Альцгеймер и Паркинсон аплодируют стоя.

Alhazred

Бгг! Ходорковскому что ли? Тыща человек это показатель мощи оппозиции)))

Крышень

Лет на двадцать вместе с мужем строгача. Во это будет нормально. Пусть в камере агитируют.

CaRdan

Тем более садить надо, раз они его продавливают.

anubis77

А Америка в курсе твоих фантазий по поводу адских санкций? Второй год носишься тут с ними, а кроме болабольства...