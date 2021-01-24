СК возбудил уголовные дела после субботних беспорядков

Следователи возбудили уголовные дел по статьям о применении насилия в отношении представителя власти, уничтожении имущества и хулиганстве после несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК РФ).

В субботу, 23 января «агрессивно настроенные граждане, участвовавшие в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, вблизи Сретенского бульвара, в ответ на законные требования сотрудников правоохранительных органов, осуществлявших охрану общественного порядка, нанесли удары сотруднику Росгвардии, повалили его на землю и продолжили избивать», говорится в сообщении.

По данным следствия, «неустановленными лицами в отношении двух сотрудников правопорядка при пресечении незаконных действий был распылен в лицо слезоточивый газ». «Кроме того, в ходе несанкционированной акции на Пушкинской площади один из участников нанес сотруднику ОМОНа множественные удары по различным частям тела», — уточнили в СК.

Также, по данным ведомства, участники акции блокировали автомобиль, двигавшийся по Цветному бульвару и, «совершив хулиганские действия, повредили его, а также распылили в лицо водителя слезоточивый газ».

«Следствие продолжает изучать и анализировать большое количество фото и видео материалов с зафиксированными противоправными действиями, по результатам чего действиям участников несанкционированной акции будет дана оценка», — отмечается в сообщении.

В России 23 января прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. Он был задержан за многократные нарушения условий испытательного срока по «делу Ив Роше» в аэропорту Шереметьево. Акции закончились столкновения между митингующими и силами правопорядка.