МИД обвинил США в подстрекательстве к беспорядкам

МИД России заявил, что попытки американской дипломатии фактически подстрекать радикальные элементы обречены на провал и они будут иметь негативные последствия для российско-американских отношений, говорится в официальном заявлении ведомства.

США официально поддержали массовые акции протеста, прошедшие в России в субботу, 23 января и закончившиеся столкновения между митингующими и силами порядка. Вашингтон также призвал освободить Алексея Навального, арестованного на месяц по делу «Ив Роше».

Российский МИД посоветовал властям США заняться собственными проблемами, назвав в качестве примера «преодоление глубокого раскола в американском обществе», который, по мнению ведомства, порожден социальной несправедливостью, преследованием инакомыслия и неравенством.

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В министерстве подчеркнули, что руководству американского посольства серьезный разговор в МИД России. Диппредставительство США в пятницу опубликовало места и время несогласованных акций в российских городах.

В ведомстве констатировали, что американское посольство в Москве уже не впервые показывает пренебрежение дипломатическими правилами и нормами. По мнению МИД, речь, по сути, идет «о поощрении насильственных действий, лицемерно объявляемых мирным протестом, в которые организаторы цинично вовлекают даже несовершеннолетних».