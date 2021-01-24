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Голикова объяснила отказ от введения ковидных паспортов

Источник:
«Россия 24»
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Фото: © Пресс-служба президента России

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что единый ковидном паспорт невозможно согласовать для всех стран из-за слишком большого числа нюансов.

«Да мне кажется, что это <...> невозможно согласовать по определению, ведь не случайно Всемирная организация здравоохранения имеет только один международный сертификат — желтая лихорадка», — сказала Голикова в эфире телеканала «Россия 24».

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Вице-премьер считает, что в этом вопросе необходимо опираться на ВОЗ, вырабатывающую международные правила в соответствующей части.

Ранее Голикова выразила мнение, что международные «паспорта вакцинации» ограничили бы передвижение людей, и заявила, что такой подход недопустим.

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