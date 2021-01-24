НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Разведчики Македонского считали, что жители Сибири впадают в спячку

Источник:
Sibnet.ru
160 0
Фото: Robert de Vaugondy

Историки нашли в описании походов Александра Македонского упоминание Сибири, в нем говорилось, что жители этой местности впадают в спячку зимой, сообщил научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Владимир Малов.

«Ученые из нашего Института истории нашли упоминание о Сибири в описании походов Александра Македонского. Когда он шел в Индию, задержался в районах Средней Азии, послал разведчиков на север. Городов здесь, конечно, не было, грабить было некого. Они определили, что животные: медведи, сурки, зимой впадают в спячку. И они решили, что люди на этой большой территории тоже спят», — сказал Малов в видеолекции «Классный ученый».

Македонский —  выдающийся полководец, создатель мировой державы, распавшейся после его смерти. Взойдя на престол в возрасте 20 лет после гибели отца он подавил восстание фракийцев и заново подчинил Грецию. Он завоевал Среднюю Азию. Вторгнувшись в Индию, царь и там начал одерживать победы, но его армия, утомленная долгим походом, взбунтовалась, так что Александру пришлось повернуть назад.

Тема: Раскопали в Сибири
Ученые установили возраст древней крепости Пор-Бажын в Туве
Памятник археологии обнаружили в Хакасии благодаря соцсетям
Ученые выяснили, что уничтожило сибиряков 4 тысячи лет назад
Ученые воссоздали облик скифских царя и царицы из Тувы
смотреть все
Жизнь #История #Наука
КАРТИНА ДНЯ
•
Более 3 тысяч человек задержали в ходе акций протеста
•
Гидрометцентр предупредил о жестоких морозах
•
Голикова объяснила отказ от введения ковидных паспортов
•
Сбербанк выпустит собственную криптовалюту
Подробности
•
За Навального: митинг собрал весь ОМОН Новосибирска
•
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
•
Первая распродажа: когда пройдет «Киберпонедельник-2021»
•
Полуженатая страна: почему опустели загсы?
Как это работает
•
Как записаться на прививку от коронавируса
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Разведчики Македонского считали, что жители Сибири впадают в спячку
Сибирь 24.01.2021 12:07
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
Сибирь 24.01.2021 09:29
Три человека погибли при столкновении двух машин в Новосибирске
Сибирь 23.01.2021 20:36
За Навального: митинг собрал весь ОМОН Новосибирска
Сибирь 23.01.2021 19:08
Самое популярное
Силовики собрались в центре Новосибирска на митинге. ФОТО
4907
Россия представила проект авианосца «Варан»
2544
Путин в голубых трусах окунулся в прорубь
2520
Шамсутдинов проведет в колонии четверть века
2434
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Более 3 тысяч человек задержали в ходе акций протеста
•
Гидрометцентр предупредил о жестоких морозах
•
Голикова объяснила отказ от введения ковидных паспортов
•
Сбербанк выпустит собственную криптовалюту
О самом главном
Подробности
•
За Навального: митинг собрал весь ОМОН Новосибирска
•
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
•
Первая распродажа: когда пройдет «Киберпонедельник-2021»
•
Полуженатая страна: почему опустели загсы?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
Мультимедиа
•
Полуночные купания эпохи пандемии. ФОТО
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Авоська цемента

А, собственно, чего добивались митингующие?Ну, то бишь, какие требования предъявляли?

karuto

Пойти на инаугурацию это протокольная обязанность жены Байдена! Альцгеймер и Паркинсон аплодируют стоя.

Alhazred

Бгг! Ходорковскому что ли? Тыща человек это показатель мощи оппозиции)))

MDIMAN

Если не секрет, а сколько Вам платят за комментарии на сибнете?

Крышень

Лет на двадцать вместе с мужем строгача. Во это будет нормально. Пусть в камере агитируют.