Разведчики Македонского считали, что жители Сибири впадают в спячку

Историки нашли в описании походов Александра Македонского упоминание Сибири, в нем говорилось, что жители этой местности впадают в спячку зимой, сообщил научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Владимир Малов.

«Ученые из нашего Института истории нашли упоминание о Сибири в описании походов Александра Македонского. Когда он шел в Индию, задержался в районах Средней Азии, послал разведчиков на север. Городов здесь, конечно, не было, грабить было некого. Они определили, что животные: медведи, сурки, зимой впадают в спячку. И они решили, что люди на этой большой территории тоже спят», — сказал Малов в видеолекции «Классный ученый».

Македонский — выдающийся полководец, создатель мировой державы, распавшейся после его смерти. Взойдя на престол в возрасте 20 лет после гибели отца он подавил восстание фракийцев и заново подчинил Грецию. Он завоевал Среднюю Азию. Вторгнувшись в Индию, царь и там начал одерживать победы, но его армия, утомленная долгим походом, взбунтовалась, так что Александру пришлось повернуть назад.