Более 3 тысяч человек задержали в ходе акций протеста

Правозащитники из «ОВД-Инфо» сообщили, что во время акций в поддержку Алексея Навального в России по состоянию на 05.00 по Москве было задержано 3324 человека .

Это наибольшая численность задержанных за время наблюдений «ОВД-Инфо». В Москве было задержано 1320, в Санкт-Петербурге — 490, Новосибирск — 96, Воронеж — 93, Нижнем Новгороде — 90.

Это наибольшая численность задержанных за время наблюдений «ОВД-Инфо». 27 июля 2019 года на акции с требованием допустить кандидатов оппозиции на выборы в Мосгордуму — было задержано 1373 человека (по данным «ОВД-Инфо»), МВД сообщало о 1074 задержанных.

В субботу, 23 января в городах России прошли несанкционированные акции протеста в поддержку Навального. Оппозиционер был задержан 17 января по прилету в Россию в аэропорту Шереметьево и затем арестованного на месяц по делу «Ив Роше». В ходе акций прошли столкновения между митингующими и силами правопорядка.