Российские биатлонисты вырвали бронзу в эстафете Кубка мира

Сборная России завоевала бронзу в мужской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону. В составе команды выступали Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

На первом этапе Бабиков ушел лидером со второго огневого рубежа, эстафету он передал вторым. Далее бежал Елисеев, который завершил свой отрезок с лучшим результатом. На третьем этапе Логинов передал эстафету третьим, Латыпов удержал эту позицию по итогам гонки.

Итоговое время сборной России составило 1 час 15 минут 16,6 секунды. У россиян — один штрафной круг, также были использованы семь дополнительных патронов. Выигравшим гонку французам они проиграли 50,8 секунды. Серебро на счету норвежцев.

Для мужской сборной России бронзовая медаль стала лучшим результатом в сезоне. Ранее команда трижды финишировала на четвертой позиции. Всего на счету россиян три медали, при этом до января российская команда провела 43 гонки подряд без наград.