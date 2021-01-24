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Российские биатлонисты вырвали бронзу в эстафете Кубка мира

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Wikijunkie / CC BY-SA 3.0

Сборная России завоевала бронзу в мужской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону. В составе команды выступали Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

На первом этапе Бабиков ушел лидером со второго огневого рубежа, эстафету он передал вторым. Далее бежал Елисеев, который завершил свой отрезок с лучшим результатом. На третьем этапе Логинов передал эстафету третьим, Латыпов удержал эту позицию по итогам гонки.

Итоговое время сборной России составило 1 час 15 минут 16,6 секунды. У россиян — один штрафной круг, также были использованы семь дополнительных патронов. Выигравшим гонку французам они проиграли 50,8 секунды. Серебро на счету норвежцев.

Для мужской сборной России бронзовая медаль стала лучшим результатом в сезоне. Ранее команда трижды финишировала на четвертой позиции. Всего на счету россиян три медали, при этом до января российская команда провела 43 гонки подряд без наград.

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