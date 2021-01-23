Россия отчитала американских дипломатов

Министерство иностранных дел России призвало США заняться внутренними делами и прекратить вмешательство во внутренние дела других стран после публикации американским посольством маршрутов несогласованных акций в российских городах.

Российский МИД напомнил, что американское посольство в Москве никак не отреагировало на штурм Капитолия в Вашингтоне и не выступило с осуждением убийств и задержаний во время протестов, соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что дипломатам США придется «объясниться» на Смоленской площади. В частности, посольство «вбросило информацию» о движении участников акции к Кремлю.

«Можно представить, что началось, если посольство России в Вашингтоне опубликовало бы карту протестных маршрутов с указанием конечной точки, например, в Капитолии. Подобное ориентирование на местности закончилось бы глобальной истерией американских политиков», — написала Захарова в Facebook.

Посольство США в России в пятницу опубликовало места и время несогласованных акций в российских городах 23 января, призвав американцев избегать их. Ранее массовые беспорядки произошли в Вашингтоне, данные события посольство США не комментировало.