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Россия отчитала американских дипломатов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба МИД РФ

Министерство иностранных дел России призвало США заняться внутренними делами и прекратить вмешательство во внутренние дела других стран после публикации американским посольством маршрутов несогласованных акций в российских городах.

Российский МИД напомнил, что американское посольство в Москве никак не отреагировало на штурм Капитолия в Вашингтоне и не выступило с осуждением убийств и задержаний во время протестов, соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что дипломатам США придется «объясниться» на Смоленской площади. В частности, посольство «вбросило информацию» о движении участников акции к Кремлю.

«Можно представить, что началось, если посольство России в Вашингтоне опубликовало бы карту протестных маршрутов с указанием конечной точки, например, в Капитолии. Подобное ориентирование на местности закончилось бы глобальной истерией американских политиков», — написала Захарова в Facebook.

Посольство США в России в пятницу опубликовало места и время несогласованных акций в российских городах 23 января, призвав американцев избегать их. Ранее массовые беспорядки произошли в Вашингтоне, данные события посольство США не комментировало.

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Топ комментариев

Авоська цемента

А, собственно, чего добивались митингующие?Ну, то бишь, какие требования предъявляли?

MDIMAN

Если не секрет, а сколько Вам платят за комментарии на сибнете?

Alhazred

Бгг! Ходорковскому что ли? Тыща человек это показатель мощи оппозиции)))

Тележка сала

По словам очевидцев, на митинге собрались в основном студенты и подростки.(с)Внезапно.

karuto

Сколько стоит свобода и сколько стоит право людей поступать так, как они считают нужным - бесценно,...