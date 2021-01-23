Золоту предсказали резкое падение

Цена золота после резкого роста в 2020 году будет падать, спрогнозировал главный финансовый директор российской компании Polymetal Максим Назимок.

«При оценке резервов и ресурсов на следующий год оставляем консервативную цену 1200 долларов за тройскую унцию», — сказал Назимок в интервью «Интерфакс». Сейчас золото торгуется на бирже по цене 1850 долларов за унцию.

Назимок отметил, что цены подняли факторы, связанные с коронавирусной пандемией. При этом сейчас мировые рынки начинают успокаиваться, с началом вакцинации инвесторы перестанут вкладывать деньги в золото.

В результате стоимость золота начнет падать. По словам представителя Polymetal, разумной цифрой в долгосрочной перспективе является цена в 1500 долларов за тройскую унцию, однако многое будет зависеть от мер денежного стимулирования.

Polymetal — российская горнорудная компания, которая занимается добычей серебра, золота и меди. По объемам добычи золота она занимает второе место в стране.