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Золоту предсказали резкое падение

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Цена золота после резкого роста в 2020 году будет падать, спрогнозировал главный финансовый директор российской компании Polymetal Максим Назимок.

«При оценке резервов и ресурсов на следующий год оставляем консервативную цену 1200 долларов за тройскую унцию», — сказал Назимок в интервью «Интерфакс». Сейчас золото торгуется на бирже по цене 1850 долларов за унцию.

Назимок отметил, что цены подняли факторы, связанные с коронавирусной пандемией. При этом сейчас мировые рынки начинают успокаиваться, с началом вакцинации инвесторы перестанут вкладывать деньги в золото.

В результате стоимость золота начнет падать. По словам представителя Polymetal, разумной цифрой в долгосрочной перспективе является цена в 1500 долларов за тройскую унцию, однако многое будет зависеть от мер денежного стимулирования.

Polymetal — российская горнорудная компания, которая занимается добычей серебра, золота и меди. По объемам добычи золота она занимает второе место в стране.

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Топ комментариев

Авоська цемента

А, собственно, чего добивались митингующие?Ну, то бишь, какие требования предъявляли?

MDIMAN

Если не секрет, а сколько Вам платят за комментарии на сибнете?

Alhazred

Бгг! Ходорковскому что ли? Тыща человек это показатель мощи оппозиции)))

Тележка сала

По словам очевидцев, на митинге собрались в основном студенты и подростки.(с)Внезапно.

karuto

Сколько стоит свобода и сколько стоит право людей поступать так, как они считают нужным - бесценно,...