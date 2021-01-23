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Умер легендарный телеведущий Ларри Кинг

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Американский телеведущий Ларри Кинг умер в возрасте 87 лет, сообщил официальный аккаунт журналиста в Twitter.

Кинг скончался в одной из больниц Лос-Анджелеса. В начале января 2021 года легендарного журналиста госпитализировали с коронавирусной инфекцией, медики оценивали его состояние, как тяжелое.

Телеведущий получил известность благодаря своему шоу Larry King Live, которое вел с 1985 по 2010 год на CNN. Он взял более пятидесяти тысяч интервью у политиков, актеров, спортсменов и других знаменитостей. В 2013 году шоу стало выходить на канале RT America.

Кинг в 2000 году взял интервью у российского президента Владимира Путина. Разговор стал знаменитым после того, как Путин на вопрос, что случилось с подводной лодкой «Курск», ответил: «Она утонула».

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