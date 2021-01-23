Умер легендарный телеведущий Ларри Кинг

Американский телеведущий Ларри Кинг умер в возрасте 87 лет, сообщил официальный аккаунт журналиста в Twitter.

Кинг скончался в одной из больниц Лос-Анджелеса. В начале января 2021 года легендарного журналиста госпитализировали с коронавирусной инфекцией, медики оценивали его состояние, как тяжелое.

Телеведущий получил известность благодаря своему шоу Larry King Live, которое вел с 1985 по 2010 год на CNN. Он взял более пятидесяти тысяч интервью у политиков, актеров, спортсменов и других знаменитостей. В 2013 году шоу стало выходить на канале RT America.

Кинг в 2000 году взял интервью у российского президента Владимира Путина. Разговор стал знаменитым после того, как Путин на вопрос, что случилось с подводной лодкой «Курск», ответил: «Она утонула».