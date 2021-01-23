Общение домашних растений попало на видео

Пользователь из Турции установил камеру в комнате с домашними растениями. Ему удалось заснять их «общение», а ролик мгновенно стал популярным в соцсетях.

Мужчина увлекается цветоводством. В доме пользователя много самых разных растений, но больше всего калатей — цветов с крупными полосатыми листьями из рода марантовых, которые выращиваются ради красивых узорчатых листьев, рисунки которых исключительно многообразны.

Автор ролика решил проверить, что делают его домашние цветы, пока его нет дома. Для этого он установил видеокамеру в комнате. Позднее цветовод опубликовал видео на популярном сайте Reddit и подписал свою работу «Растения живые».

На опубликованных кадрах действительно хорошо видно, что растения в течение дня активно двигают листьями, словно общаясь друг с другом. Ускоренное для удобства просмотра видео в итоге просмотрело более миллиона человек.