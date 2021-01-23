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Три человека погибли при столкновении двух машин в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГИБДД по Новосибирской области

Три человека погибли при лобовом столкновении двух авто в Новосибирске. Одна из автомобилисток начала обгон и не успела вовремя свернуть со встречной полосы, сообщила пресс-служба областного ГИБДД.

В субботу в 14.40 (10.40 мск) в Черепановском районе на 126 километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт» 31-летняя женщина-водитель автомобиля Hyundai, ехавшая со стороны Новосибирска в Барнаул, при обгоне грузового автомобиля не успела закончить маневр и столкнулась со встречным автомобилем Toyota Land Cruiser Prado. За рулем авто был 37-летний мужчина.

В результате на месте погибла женщина-водитель и 32-летняя пассажирка Hyundai. Позже в больнице от полученных травм скончался 40-летний пассажир Toyota Land Cruiser Prado. Также в аварии пострадали пассажир Hyundai и водитель внедорожника.

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Три человека погибли при столкновении двух машин в Новосибирске
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Топ комментариев

Авоська цемента

А, собственно, чего добивались митингующие?Ну, то бишь, какие требования предъявляли?

Alhazred

Бгг! Ходорковскому что ли? Тыща человек это показатель мощи оппозиции)))

Тележка сала

По словам очевидцев, на митинге собрались в основном студенты и подростки.(с)Внезапно.

MDIMAN

Если не секрет, а сколько Вам платят за комментарии на сибнете?

anubis77

Сам то пойдёшь протестовать? Или ты только здесь борешься? Да и борешься-то за что? Есть какие-то предложения...