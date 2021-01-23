Три человека погибли при столкновении двух машин в Новосибирске

Три человека погибли при лобовом столкновении двух авто в Новосибирске. Одна из автомобилисток начала обгон и не успела вовремя свернуть со встречной полосы, сообщила пресс-служба областного ГИБДД.

В субботу в 14.40 (10.40 мск) в Черепановском районе на 126 километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт» 31-летняя женщина-водитель автомобиля Hyundai, ехавшая со стороны Новосибирска в Барнаул, при обгоне грузового автомобиля не успела закончить маневр и столкнулась со встречным автомобилем Toyota Land Cruiser Prado. За рулем авто был 37-летний мужчина.

В результате на месте погибла женщина-водитель и 32-летняя пассажирка Hyundai. Позже в больнице от полученных травм скончался 40-летний пассажир Toyota Land Cruiser Prado. Также в аварии пострадали пассажир Hyundai и водитель внедорожника.