Измерена глубина моря на спутнике Сатурна

Астрономы Корнельского университета измерили глубину самого большого моря на спутнике Сатурна Титане с помощью данных, собранных зондом Cassini. Для этого им пришлось применить математику, ведь мощности радара не хватило, чтобы достичь дна этого водоема.

Моря на Титане состоят из сжиженного метана с примесями азота и этана. Температура на спутнике Сатурна на поверхности составляет примерно минус 179 градусов по Цельсию, однако она постепенно растет на глубине водоемов.

Аппарат Cassini прозондировал Титан в 2014 году, однако полная информация была расшифрована только сейчас. Радар зонда на частоте 13,78 ГГц смог проникнуть только до глубины 100 метров, после чего отраженный сигнал перестал приниматься.

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Однако ученые провели аппроксимацию рельефа всего дна с помощью полученных данных. Оказалось, что глубина моря в центральной части достигает 300 метров. Информация очень важна, так как в будущем планируется запустить в море Титана автоматическую подводную лодку.

По замыслу ученых, космический аппарат с подводной лодкой Dragonfly отправится в полет в 2027 году и прибудет к Титану к 2035 году. Некоторые исследователи считают, что в глубине морей на Титане может существовать жизнь.