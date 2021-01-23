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Измерена глубина моря на спутнике Сатурна

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Kevin M. Gill / Attribution License

Астрономы Корнельского университета измерили глубину самого большого моря на спутнике Сатурна Титане с помощью данных, собранных зондом Cassini. Для этого им пришлось применить математику, ведь мощности радара не хватило, чтобы достичь дна этого водоема.

Моря на Титане состоят из сжиженного метана с примесями азота и этана. Температура на спутнике Сатурна на поверхности составляет примерно минус 179 градусов по Цельсию, однако она постепенно растет на глубине водоемов.

Аппарат Cassini прозондировал Титан в 2014 году, однако полная информация была расшифрована только сейчас. Радар зонда на частоте 13,78 ГГц смог проникнуть только до глубины 100 метров, после чего отраженный сигнал перестал приниматься.

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Однако ученые провели аппроксимацию рельефа всего дна с помощью полученных данных. Оказалось, что глубина моря в центральной части достигает 300 метров. Информация очень важна, так как в будущем планируется запустить в море Титана автоматическую подводную лодку.

По замыслу ученых, космический аппарат с подводной лодкой Dragonfly отправится в полет в 2027 году и прибудет к Титану к 2035 году. Некоторые исследователи считают, что в глубине морей на Титане может существовать жизнь.

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Топ комментариев

MDIMAN

Если не секрет, а сколько Вам платят за комментарии на сибнете?

Авоська цемента

А, собственно, чего добивались митингующие?Ну, то бишь, какие требования предъявляли?

Тележка сала

По словам очевидцев, на митинге собрались в основном студенты и подростки.(с)Внезапно.

Alhazred

Бгг! Ходорковскому что ли? Тыща человек это показатель мощи оппозиции)))

anubis77

Сам то пойдёшь протестовать? Или ты только здесь борешься? Да и борешься-то за что? Есть какие-то предложения...