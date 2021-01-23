Участкового уволили после видео в защиту Навального

Сотрудник УМВД по Курской области Руслан Агибалов, записавший видео в поддержку оппозиционера Алексея Навального, уволен.

«Участковый уполномоченный Северо-Западного отдела полиции УМВД России по Курской области уволен по отрицательным основаниям за поступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел», — сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что Агибалов опорочил честь сотрудника органов МВД тем, что «он нарушил Закон о службе в органах внутренних дел».

Майор курской полиции Агибалов в служебной форме записал видео и выложил в сеть. В своем видеообращении он высказался в защиту Навального, а также экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

При этом Агибалов в своем видеоролике попросил не расценивать сообщение как призыв выйти на митинги 23 января.