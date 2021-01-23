Два человека пострадало во время пожара в автосервисе Новосибирска

Два человека пострадало во время пожара в автосервисе на улице Серафимовича в Новосибирске. По предварительным данным в здании взорвалось газовое оборудование, сообщило региональное СУ СК России.

В субботу произошел пожар на улице Серафимовича в Ленинском районе Новосибирска в автосервисе. Очевидцы поделились фотографиями и видео в социальных сетях.

По информации регионального СУ СК России, произошла разгерметизация газового оборудования с последующим хлопком газовоздушной смеси. Пострадало два человека, с ожогами они доставлены в больницу.

На место выехал следователь СКР. По данному факту органами СК России по области организована доследственная проверка. По результатам будет принято процессуальное решение.