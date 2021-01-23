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Сбербанк выпустит собственную криптовалюту

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Сбербанк подал в российский Центробанк заявку на регистрацию блокчейн-платформы для запуска собственной криптовалюты. Проект может быть запущен уже весной 2021 года, сообщил зампред правления кредитного учреждения Анатолий Попов.

«Цифровые финансовые активы в соответствии с законом можно выпускать на зарегистрированной площадке. Технологически банк готов к работе с такой фиатной валютой, мы у себя внутри протестировали и увидели, что это решение работает», — цитирует Попова «Интерфакс».

Процедура регистрации такой площадки занимает 45 дней, после чего она либо будет зарегистрирована, либо Сбербанк получит какие-то замечания. Однако пока остается неразрешенным вопрос налогообложения цифровых финансовых активов.

Банк рассчитывает уладить проблему уже после запуска проекта, проведя консультации с правительством и регулятором. Топ-менеджер Сбербанка уточнил, что «самое простое применение сберкоина — это цифровой вексель».

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