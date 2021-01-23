НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Массовые задержания митингующих начались в Москве

Источник:
Sibnet.ru
403 14
Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Первые задержания начались на несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального в центре Москвы.

Сотрудники правоохранительных органов задерживают тех, кто пришел с плакатами, а также участников, которые полностью скрывают свое лицо, передает РИА Новости со ссылкой на корреспондента на месте событий.

Точных данных о количестве задержанных от правоохранительных органов пока нет. Полиция через громкоговоритель предупреждает участников акции о том, что мероприятие не согласовано, а также о необходимости соблюдать социальную дистанцию.

МВД России и Генпрокуратура ранее предупредили организаторов и рядовых участников несанкционированных акций о том, что они могут понести установленную законом ответственность. Сами акции ведомства назвали «провокациями».

Сторонники Навального 23 января проводят общероссийскую акцию в поддержку политика, которого поместили в СИЗО после возвращения из Берлина. Пикетчикам предлагается собраться на центральных площадях своих городов, митинги проходят в 93 городах России.

Тема: Дела Навального
За Навального против ОМОНа: как прошел новосибирский митинг
Суд в Новосибирске арестовал депутата Бойко на 28 суток
Митингующие бросили в полицейских в Чите дымовую шашку
Омбудсмен написала о «живой цепи» из детей на митинге во Владивостоке
смотреть все
Политика #Активисты
КАРТИНА ДНЯ
•
Массовые задержания митингующих начались в Москве
•
Сбербанк выпустит собственную криптовалюту
•
Сотовые сети «сломались» из-за массовых митингов
•
США посчитали «невозможным» строительство российского авианосца
Подробности
•
За Навального против ОМОНа: как прошел новосибирский митинг
•
Оцифровка деревьев: новый закон против «черных» лесорубов
•
Виртуальная медицина: что изменится в поликлиниках
•
Кто такая Агафья Лыкова?
Как это работает
•
Как записаться на прививку от коронавируса
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
За Навального против ОМОНа: как прошел новосибирский митинг
Сибирь 23.01.2021 19:08
Два человека пострадало во время пожара в автосервисе Новосибирска
Сибирь 23.01.2021 18:50
Суд в Новосибирске арестовал депутата Бойко на 28 суток
Сибирь 23.01.2021 17:42
Митингующие бросили в полицейских в Чите дымовую шашку
Сибирь 23.01.2021 16:36
Самое популярное
Силовики собрались в центре Новосибирска на митинге. ФОТО
3016
Путин в голубых трусах окунулся в прорубь
2367
Россия представила проект авианосца «Варан»
2305
Шамсутдинов проведет в колонии четверть века
2203
Обсуждение (14)
КАРТИНА ДНЯ
•
Массовые задержания митингующих начались в Москве
•
Сбербанк выпустит собственную криптовалюту
•
Сотовые сети «сломались» из-за массовых митингов
•
США посчитали «невозможным» строительство российского авианосца
О самом главном
Как это работает
•
Как записаться на прививку от коронавируса
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
Мультимедиа
•
Полуночные купания эпохи пандемии. ФОТО
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
Sibnet.Ru
Топ комментариев

itStorm

Ну все ясно, страна будет и дальше идти по пути развития старческой деменции у господина "полного нуля"....

владимир 1963

в КПСС были люди прошедшие все этапы управления а не нынишнея шушера без опыта, " но команда"....................

itStorm

Для разных должностей по разному, просто на вскидку судьи в США разброс 70-75 в среднем, все зависит...

slavaynin

скоро все будут богатыми,кроме бедных.

ifhbrjd

Нигде - это все же лучше, чем в полной ...., как сейчас. Мир не стоит не месте, но и не развивается прямолинейно...