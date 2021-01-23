Массовые задержания митингующих начались в Москве

Первые задержания начались на несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального в центре Москвы.

Сотрудники правоохранительных органов задерживают тех, кто пришел с плакатами, а также участников, которые полностью скрывают свое лицо, передает РИА Новости со ссылкой на корреспондента на месте событий.

На Пушкинской площади в Москве к началу акции собралось около трех тысяч человек, сообщает корреспондент «МБХ медиа».



Задержано уже более 60 человек, плохо работает мобильная связь.https://t.co/I3N958meEk pic.twitter.com/4XecsQJ6oS — МБХ медиа (@MBKhMedia) January 23, 2021

Точных данных о количестве задержанных от правоохранительных органов пока нет. Полиция через громкоговоритель предупреждает участников акции о том, что мероприятие не согласовано, а также о необходимости соблюдать социальную дистанцию.

МВД России и Генпрокуратура ранее предупредили организаторов и рядовых участников несанкционированных акций о том, что они могут понести установленную законом ответственность. Сами акции ведомства назвали «провокациями».

Сторонники Навального 23 января проводят общероссийскую акцию в поддержку политика, которого поместили в СИЗО после возвращения из Берлина. Пикетчикам предлагается собраться на центральных площадях своих городов, митинги проходят в 93 городах России.