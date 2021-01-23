Суд в Новосибирске арестовал депутата Бойко на 28 суток

Депутата горсовета Новосибирска Сергея Бойко и главу штаба Навального арестовали на 28 суток, сообщил активист Андрей Гладченко. Силовики задержали Бойко задержали в пятницу.

«Сергея Бойко судили весь день и дали 28 суток. Это ровно столько, чтобы он пропустил сессию Горсовета…», — написал на своей странице в Facebook Гладченко.

По данным пресс-службы, Центрального районного суда Новосибирска Бойко признан виновным в совершении административного правонарушения по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Жена депутата Кристина Жданова написала на своей странице в соцсетях, что Бойко задержали в пятницу, когда он ехал на заседании комиссии по депутатской этике. Машину остановил мужчина в штатском и показал депутату удостоверение, а затем попросил пройти с ним в другую машину без объяснения причин.

В пятницу также задержали помощницу Бойко Елену Носковец. Она сообщила на странице в Facebook, что ее и Бойко повезут в спецпремник, а затем в Центральный районный суд. Пока суд не вынес решение по делу Носковец.