Раскрыт рецепт «идеальной» жареной курицы

Жареную курицу «ресторанного уровня» можно приготовить дома, рассказал шеф-повар и победитель шоу MasterChef Оли Мартин. Для этого достаточно использовать обычное масло.

«Я поливаю ее большим количество масла раз в десять минут в течение первого получаса, кроме последних 20-30 минут, это помогает кожице стать красивой и хрустящей», — цитирует шеф-повара издание The Daily Mail.

Кроме этого, курице необходимо дать отстояться в течение половины от того времени, что она жарилась, что сделает ее сочной. Главное, не пережарить мясо, иначе блюдо будет испорчено. Для этого нужно проверять готовность при помощи надреза.

«Покупайте курицу хорошего качества, разница во вкусе неизмерима», — советовал повар, призвав также не выбрасывать остатки птицы после приготовления основного блюда, использовав их для куриного супа.