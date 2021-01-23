Митингующие бросили в полицейских в Чите дымовую шашку

Собравшиеся на несанкционированном митинге в Чите в защиту Навального бросили дымовую шашку в полицейских. Очевидцы написали об этом в социальных сетях.

Митинг в Чите начался в субботу в 14.00 по местному времени. В митинге, по оценкам очевидцев, участвовало примерно около 300 человек. Правопорядок обеспечивали сотрудники полиции и Росгвардии. Краевая пресс-служба МВД не стала комментировать, сколько силовиков собралось на митинге.

В ходе акции участники бросили дымовую шашку в сторону сотрудников полиции. Также на митингах проходили задержания, настаивают очевидцы. Однако официальной информации от представителей силовых структур об это нет.

Митинги проходят и в других городах Сибири: Улан-Удэ, Иркутске, Барнауле, Омске, Красноярске, Кемерове, Новосибирске. О жестких стычках между полицией и протестующими пока не сообщается. Массовые конфликты между силовиками и митингующими были только во Владивостоке.