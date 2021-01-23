НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Авиа #Гео #ЧП

Митингующие бросили в полицейских в Чите дымовую шашку

Источник:
Sibnet.ru
269 9

Собравшиеся на несанкционированном митинге в Чите в защиту Навального бросили дымовую шашку в полицейских. Очевидцы написали об этом в социальных сетях.

Митинг в Чите начался в субботу в 14.00 по местному времени. В митинге, по оценкам очевидцев, участвовало примерно около 300 человек. Правопорядок обеспечивали сотрудники полиции и Росгвардии. Краевая пресс-служба МВД не стала комментировать, сколько силовиков собралось на митинге.

В ходе акции участники бросили дымовую шашку в сторону сотрудников полиции. Также на митингах проходили задержания, настаивают очевидцы. Однако официальной информации от представителей силовых структур об это нет.

Митинги проходят и в других городах Сибири: Улан-Удэ, Иркутске, Барнауле, Омске, Красноярске, Кемерове, Новосибирске. О жестких стычках между полицией и протестующими пока не сообщается. Массовые конфликты между силовиками и митингующими были только во Владивостоке.

Еще по теме
Сотрудника мэрии Норильска задержали по делу о лавине
Новосибирец погиб в перестрелке с полицейскими
Исчезнувшую под Новый год жительницу Новосибирска нашли под мостом
ЕСПЧ получил жалобу адвокатов мэра Томска
смотреть все
Забайкалье #ЧП #Происшествия #Местная власть
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин обсудил Навального с Евросоюзом
•
Сотовые сети «сломались» из-за массовых митингов
•
США посчитали «невозможным» строительство российского авианосца
•
Диетолог поделился рецептами полезного фастфуда
Подробности
•
Оцифровка деревьев: новый закон против «черных» лесорубов
•
Виртуальная медицина: что изменится в поликлиниках
•
Кто такая Агафья Лыкова?
•
Без иллюзий: о чем Кремль договорится с Байденом
Как это работает
•
Как записаться на прививку от коронавируса
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Митингующие бросили в полицейских в Чите дымовую шашку
Сибирь 23.01.2021 16:36
Новосибирский СК возбудил дело за призывы к насилию на митинге
Сибирь 23.01.2021 15:06
Митингующие сибиряки устроили танцы на площадях
Сибирь 23.01.2021 14:27
Силовики собрались в центре Новосибирска на митинге. ФОТО
Сибирь 23.01.2021 14:00
Самое популярное
Смартфоны Honor вернут сервисы Google
3674
Путин в голубых трусах окунулся в прорубь
2350
Россия представила проект авианосца «Варан»
2252
Чиновникам разрешат «чрезвычайную коррупцию»
2183
Обсуждение (9)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин обсудил Навального с Евросоюзом
•
Сотовые сети «сломались» из-за массовых митингов
•
США посчитали «невозможным» строительство российского авианосца
•
Диетолог поделился рецептами полезного фастфуда
О самом главном
Подробности
•
Оцифровка деревьев: новый закон против «черных» лесорубов
•
Виртуальная медицина: что изменится в поликлиниках
•
Кто такая Агафья Лыкова?
•
Без иллюзий: о чем Кремль договорится с Байденом
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
Мультимедиа
•
Полуночные купания эпохи пандемии. ФОТО
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

Пожизненная синекура. Назначили и до самой гробовой доски в партноменклатуре... . прямо некрофилия какая...

Uynachalnica

Пора и новый госсовет старейшин организовывыть, а бояр назначенных по возрасту от трона рассаживать.

itStorm

Ну все ясно, страна будет и дальше идти по пути развития старческой деменции у господина "полного нуля"....

neyron79

Это не маразм. Это просто бояре.

владимир 1963

в КПСС были люди прошедшие все этапы управления а не нынишнея шушера без опыта, " но команда"....................