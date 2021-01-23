Омбудсмен написала о «живой цепи» из детей на митинге во Владивостоке

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова написала на своей странице в Facebook о том, что митингующие выстроили детей «живой цепью» перед ОМОНом.

«Теперь я знаю все о человеческой подлости. Владивосток. Дети стоят живой цепью. Из-за их спин взрослые бросают в ОМОН дорожные конусы и прячутся снова. Кто эти люди? Они люди?» — спросила детский омбудсмен.

В России в субботу проходят несанкционированные митинги в поддержку Алексея Навального. До начала митингов МВД предупреждало, что будет привлекать участников к ответственности. Во Владивостоке во время митингов произошли жесткие стычки между протестующими и полицией, пишут очевидцы в соцсетях.

Митинги проходят в Чите, Улан-Удэ, Иркутске, Красноярске, Томске, Омске, Барнауле, Новосибирске. В Новосибирске, по оценке корреспондента Sibnet.ru, собралось более 1 тысячи человек. Проходят задержания.