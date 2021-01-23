США посчитали «невозможным» строительство российского авианосца

Российские верфи до сих пор не оправились от постсоветского коллапса, поэтому Россия делает ставку на строительство небольших фрегатов и корветов, а также подводных лодок. При этом российский флот не может получить такой крупный корабль, как новый авианосец.

Главная проблема российской судостроительной отрасли заключается в отсутствии подходящих двигателей, отметил военный эксперт Павел Лузин. При этом Россия не может купить необходимые силовые агрегаты у западных стран из-за санкций.

По мнению аналитика, российская промышленность сейчас не в силах построить новый авианосец, передает Forbes. Поэтому все планы военных получить такой корабль носят гипотетический характер.

Ранее стало известно, что Невское проектно-конструкторское бюро представило проект универсального морского корабля «Варан». Компактный авианосец способен вмещать 24 многоцелевых самолета, шесть вертолетов и до 20 беспилотных летательных аппаратов.