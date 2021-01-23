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Новосибирский СК возбудил дело за призывы к насилию на митинге

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Следственного управления СК РФ

Следственный комитет Новосибирской области возбудил уголовное дело за призывы к массовым беспорядкам, погромам и поджогам на митинге в субботу. Подозреваемый 20-летний молодой человек, активный пользователь социальных сетей.

По версии следствия, с 1 января 2021 года пользователи социальных сетей опубликовали сообщения, содержащие призывы к массовым беспорядкам, насилию, погромами, поджогами, применению оружия, взрывных устройств, а также к оказанию вооруженного сопротивления представителям власти в ходе акции протеста «#СвободуНавальному!» в Новосибирске 23 января 2021 года.

Следователям и полицейским удалось найти человека, распространяющего подобные призывы. Им оказался 20-летний житель Новосибирска. Подозреваемый задержан и уже дал показания, а также рассказал с кем вел переписку в Сети.

По месту жительства фигуранта проведен обыск. Допрашиваются свидетели. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам). Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

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