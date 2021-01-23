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Одобрена первая вакцина против ВИЧ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило использование комбинированного препарата длительного действия для лечения ВИЧ. Вакцина станет альтернативой ежедневному приему таблеток для лечения ВИЧ.

Инъекции вакцины будут делаться ежемесячно, пишет MedicalXpress. В составе препарата — каботегравир и рилпивирин. По мнению экспертов, ежемесячная инъекционная терапия более эффективна по сравнению с ежедневным приемом лекарств.

Также у данной схемы есть перспективы в плане лечения пациентов, которым сложно придерживаться необходимости ежедневного приема препаратов. Например, к этой категории относятся наркоманы и люди с психическими заболеваниями.

Стоимость такого лечения составляет 3960 долларов ежемесячно, однако конкретные суммы, которые придется платить пациенту, зависят от типа страховки. Кроме этого, производитель рассчитывает получить разрешение на использование каботегравира для профилактики ВИЧ.

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