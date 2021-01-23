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Житель США выиграл невероятный джекпот

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: pirateyjoe / Attribution-ShareAlike License

Неизвестный житель США выиграл джекпот в размере миллиарда долларов в лотерею Mega Millions, билет был продан в штате Мичиган. Это второй самый крупный приз в истории игры, сообщается на сайте лотереи.

Американец оказался обладателем единственного билета лотереи, в котором совпали все цифры с шаров, выпавших 22 января — 4, 26, 42, 50 и 60, а также 24 с золотого шара, отмечается в сообщении.

Mega Millions — одна из самых популярных лотерей США с высокими призами. Участвовать в ней могут только жители 44 американских штатов, а также округа Колумбия и Виргинских островов. Розыгрыши стартовали в 1996 году.

Джекпот разыгрывается в формате 5 из 70 + 1 из 25. Это означает, что участникам надо угадать пять чисел от 1 до 70 и один дополнительный номер от 1 до 26. Также в лотерее разыгрываются дополнительные призы.

Рекордная сумма выигрыша в Mega Millions составляет 1,5 миллиарда долларов. Такой джекпот в 2018 году сорвала женщина из Южной Каролины, после получения денег она пожелала сохранить инкогнито.


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