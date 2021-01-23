Сотовые сети «сломались» из-за массовых митингов

Российские пользователи в субботу массово жалуются на проблемы в работе «Билайна», МТС, «Мегафона» и «Ростелекома», свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Основное количество жалоб поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Челябинска и других крупных российских городов. Кроме проблем с мобильной связью, наблюдаются перебои с интернетом.

Так, пользователи «Билайна» жалуются на проблемы с проводным доступом в интернет (60%), мобильную связь (20%) и мобильный интернет (19%). У МТС фиксируются проблемы с мобильной связью (38%), мобильным интернетом (33%) и проводным интернетом (28%).

Фото: © Downdetector

Пользователи «Мегафона» жалуются на проблемы с мобильным интернетом (67%), мобильной связью (26%) и проводным интернетом (6%). Сбои в «Ростелекоме» в основном коснулись работоспособности интернета (94%).

Согласно данным портала, жалобы о сбоях стали поступать примерно с 11 часов дня. Сбой произошел в день, когда по всей России проходят митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального.