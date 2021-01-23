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Сотовые сети «сломались» из-за массовых митингов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Российские пользователи в субботу массово жалуются на проблемы в работе «Билайна», МТС, «Мегафона» и «Ростелекома», свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Основное количество жалоб поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Челябинска и других крупных российских городов. Кроме проблем с мобильной связью, наблюдаются перебои с интернетом.

Так, пользователи «Билайна» жалуются на проблемы с проводным доступом в интернет (60%), мобильную связь (20%) и мобильный интернет (19%). У МТС фиксируются проблемы с мобильной связью (38%), мобильным интернетом (33%) и проводным интернетом (28%).

Фото: © Downdetector

Пользователи «Мегафона» жалуются на проблемы с мобильным интернетом (67%), мобильной связью (26%) и проводным интернетом (6%). Сбои в «Ростелекоме» в основном коснулись работоспособности интернета (94%).

Согласно данным портала, жалобы о сбоях стали поступать примерно с 11 часов дня. Сбой произошел в день, когда по всей России проходят митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

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itStorm

Ну все ясно, страна будет и дальше идти по пути развития старческой деменции у господина "полного нуля"....

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в КПСС были люди прошедшие все этапы управления а не нынишнея шушера без опыта, " но команда"....................

itStorm

Для разных должностей по разному, просто на вскидку судьи в США разброс 70-75 в среднем, все зависит...

slavaynin

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ifhbrjd

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