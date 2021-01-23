Силовики собрались в центре Новосибирска на митинге. ФОТО

Митингующие собрались в центре Новосибирска на площади Ленина, до начала несанкционированной акции в поддержку Навального остались считанные минуты. На улицах очень много силовиков, произошло первое задержание, передает корреспондент Sibnet.ru с места событий.

Акция в поддержку Навального начнется в Новосибирске в 14.00. Сейчас на площади собираются протестующие и силовики. В центре города много полицейских, кажется, что пока их больше, чем протестующих. Прошло первое задержание.

«Призывают через рупоры не участвовать в несанкционированном мероприятии, в противном случае их привлекут к ответственности», — передает корреспондент Sibnet.ru.

Пресс-служба областного ГУ МВД сообщи Sibnet.ru, что пока у них нет данных о том, сколько экипажей полиции задействовано в охране правопорядка на акции протеста.

Между тем, протестующие в Новосибирске собрались двигаться по улице с шествием, однако сотрудники МВД запретили им передвижения. Сейчас митингующие стоят на площади Ленина.

Митинги в поддержку Навального проходят в субботу во многих городах России. Первым на акции вышли жители Дальнего Востока. За ними — Чита, Улан-Удэ, Иркутск, Барнаул, Горно-Алтайск. В некоторых городах прошли первые задержания.