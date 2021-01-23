Диетолог поделился рецептами полезного фастфуда

Фастфуд может быть полезен для здоровья, так как в широком смысле это еда, которую можно очень быстро приготовить и съесть, заявил диетолог, доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

Самый полезный вариант продукта для быстрого перекуса — хлопья, а также мюсли в сочетании с кисломолочными напитками. «Одна ложка — мюсли, вторая — замороженные ягоды, третья — творог. Заливаем доверху кефиром или ряженкой, размешиваем», — сказал диетолог в интервью «Вечерней Москве».

Другой полезный рецепт — сэндвич с рыбой. Для его приготовления необходимо взять кусок бородинского хлеба, сверху положить лист салата или пекинской капусты и в конце добавить консервированную скумбрию или сельдь.

Гинзбург также посоветовал обратить внимание на злаковые или белковые батончики. В них нет сахара, зато есть жирные кислоты омега-3 и омега-8. Кроме этого, они богаты растительными белками и витаминами.

Еще один вариант полезного перекуса — салат из фруктов и овощей, политый льняным маслом. По словам специалиста, полезным фастфудом можно назвать и некоторые напитки. В частности, это зеленый чай, пара чашек которого отлично утоляют легкий голод.