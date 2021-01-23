Активисты в Чите и Улан-Удэ вышли на митинг

Несколько сотен человек вышли на несанкционированный митинг в поддержку Алексея Навального в Чите и Улан-Удэ. Активисты собрались на центральных площадях, о ходе митинга и возможных задержаниях МВД пока не сообщало.

В социальные сетях пишут о том, что на центральной площади собралось около двух сотен человек и произошли первые стычки между полицией и протестующими. Пресс-служба краевого ГУ МВД не стало оперативно комментировать Sibnet.ru ход событий на площади.

В Улан-Удэ протестующие собрались в центре города на Театральной площади. По словам очевидцев, на митинге собрались в основном студенты и подростки.

В субботу на митинги первыми вышли жители Дальнего Востока. По предварительным данным, в каждом городе прошли немногочисленные акции протеста. В Хабаровске задержали нескольких человек.

С призывами к несанкционированным акциям выступили сторонники Алексея Навального, которого задержали прямо в аэропорту «Шереметьево» в Москве после его приезда из Германии.