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Назван срок появления иммунитета после вакцинации от коронавируса

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

После вакцинации от коронавируса иммунитет к инфекции вырабатывается не ранее чем через 32-45 дней, сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала «Доктор».

«Максимальное количество антител через четыре инкубационных периода — 56 дней — вырабатывается, когда мы адекватно можем с вами дышать свободной грудью. Но это не значит, что мы прекращаем носить маски», — отметил специалист.

Горелов ранее сообщил, что переболевшие COVID-19 россияне могут не вакцинироваться от коронавируса на протяжении девяти месяцев — до осени 2021 года. По его словам, эти люди могут быть «абсолютно спокойны».

Вакцинация от коронавируса в России началась 5 декабря 2020 года с врачей и учителей. 18 января стартовала массовая вакцинация. Прививку делают двухкомпонентным препаратом «Спутник V». Также готовится масштабное производство еще двух российских вакцин.

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