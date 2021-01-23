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Задержания прошли в Хабаровске на акции в поддержку Навального

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали нескольких человек на несанкционированной акции протеста в Хабаровске в поддержку Алексея Навального.

Несанкционированный митинг проходит в субботу во многих городах России. Организаторы — активисты, поддерживающие Алексея Навального и возмущенные его задержанием и дальнейшим арестом. Призывы выйти на митинг распространялись в социальных сетях. 

В пятницу ряд соцсетей по требованию надзорных органов стал блокировать посты и группы с призывами выйти на митинг, в том числе и потому, что они касались несовершеннолетних.

Одним из первых в России «митинговать» начала Дальний Восток. Так, в Хабаровске, по данным dvnovosti.ru в 14.00 по местному времени на площади Ленина собрались активисты — порядка 300-400 человек. В ходе протестов митингующие водили хороводы, через некоторое время к месту митинга подъехали силовики.

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Через несколько минут после начала несанкционированного митинга колонна двинулась улице. Постепенно люди высыпали на проезжую часть, перекрыв движение транспорта по дороге. Начались задержания. По последним данным, протестующие рассредоточились по площади Ленина. Их осталось 200-300 человек.

Митинги прошли и в других городах Дальнего Востока. По некоторым данным, они были немногочисленны и собрали по несколько сотен человек. В пятницу ГУ МВД официально предупредило тех, кто собирается выходить несанкционированные митинги об ответственности.

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