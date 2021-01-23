Логинов выиграл гонку на этапе Кубка мира по биатлону

Российский биатлонист Александр Логинов стал первым в индивидуальной гонке на 20 километров на этапе Кубка мира в Италии. Это первая победа для сборной России в личных гонках с февраля 2020 года.

Логинов прошел дистанцию в 20 километров без промахов за 48 минут и 48 секунд. Второе место занял норвежец Стурла Холм Легрейд, который допустил два промаха и отстал на 58 секунд. Третьим стал француз Кентен Фийон Майе, который также два раза промахнулся на огневых рубежах.

All 20 targets go down for Alexander Loginov - but he breaks a pole leaving the shooting range. #ANT21https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/79SKiFMGWd — IBU World Cup (@IBU_WC) January 22, 2021

10 января российские биатлонисты одержали победу в смешанной эстафете в рамках пятого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе. Российскую сборную, кроме Логинова, представили также Ульяна Кайшева, Светлана Миронова и Эдуард Латыпов.

Пока в медальном зачете Кубка мира безоговорочно лидирует Норвегия — у нее в этом сезоне 46 медалей. Россия с учетом золота Логинова завоевала две награды и занимает пятую строчку в списке.