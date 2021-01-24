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Первая распродажа: когда пройдет «Киберпонедельник-2021»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
«Киберпонедельник» — традиционно самая первая распродажа года. В России акция проводится в последний понедельник января и объединяет отечественных продавцов электроники, бытовой техники, одежды и других товаров. Почему российская распродажа проводится позднее западного «Киберпонедельника», сколько магазинов в ней участвуют и каких скидок ждать в 2021 году?

Когда пройдет российская распродажа

В 2021 году «Киберпонедельник» в России стартует 25 января в 00.00 по московскому времени. На официальном сайте акции указывается, что время скидок завершится 27 января в 23.59. Таким образом, скидки будут действовать три дня подряд.

В распродаже участвуют более 200 крупных магазинов. Акция Cyber monday традиционно проводится только в интернете, но ее участники могут самостоятельно распространить скидки на ассортимент в обычных торговых точках.

Среди известных партнеров распродажи в 2021 году — OZON, Ростелеком, «Лабиринт», «Связной», МТС, Samsung, Huawei и множество других. Покупателям предложат технику для дома, гаджеты, одежду, книги, инструменты, автотовары, детские игрушки.

Что такое «Киберпонедельник»

Популярная акция зародилась в США. Впервые ее провели в 2005 году после традиционной «Черной пятницы», которая считается самой крупной мировой распродажей. Маркетологи предположили, что покупатели захотят продолжить декабрьский праздник шопинга, результаты превзошли все ожидания.

На западе «Киберпонедельник» проводится в конце ноября — начале декабря. Дата плавающая, так как это первый понедельник после Дня благодарения. К этому празднику приурочена знаменитая «Черная пятница». Поэтому в США и Европе «Киберпонедельник» фактически является продолжением сезона рождественских распродаж.

Несмотря на свое название, сейчас в распродажах принимают участие самые разные магазины — от продавцов детских товаров до торговцев парфюмерией. Изначально акция объединяла только магазины электроники, но очень быстро к ним присоединились остальные торговые сети, почуявшие солидные барыши.

Российские предприниматели решили скопировать американскую распродажу, при этом ее дату пришлось изменить — в январе продажи товаров традиционно падают, «Киберпонедельник» был призван решить проблему убытков после Нового года.

Какие скидки ждать

Конкретные предложения и скидки тщательно готовятся магазинами-участниками, список выгодных товаров обычно формируется в последние часы перед стартом распродажи и станет известен только 25 января.

Организаторы обещают покупателям, что максимальные скидки будут достигать 90%. По опыту предыдущих распродаж можно спрогнозировать, что подобные скидки предоставят на недорогие сопутствующие товары — например, на мобильные аксессуары. Реальные средние скидки обычно составляют 10-15%.

Распродажа проходит под контролем Российской ассоциации электронных коммуникаций, Ассоциации компаний интернет-торговли и Регионального общественного центра интернет-технологий.

Предполагается, что организаторы будут проверять реальность предоставляемых продавцами скидок. В случае доказанного мошенничества со стороны продавца его исключат из списка участников «Киберпонедельника».

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