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Флагманский смартфон Honor V40 5G появился в продаже

Источник:
Fonearena.com
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Фото: © Honor

Китайская компания Honor официально презентовала производительный смартфон V40 5G. Устройство пока доступно только для китайского рынка, анонс международной версии состоится позже.

Аппарат оборудован 6,72-дюймовым дисплеем OLED с разрешением 2676x1236. Панель имеет частоту обновления 120 Гц, а частота отклика сенсорного слоя составляет 300 Гц. Экран загибается на боковые части корпуса, занимая более 93% площади фронтальной поверхности.

Вычислительным ядром смартфона выступает процессор Dimensity 1000+ с тактовой частотой до 2,6 ГГц. Также «на борту» графический ускоритель Mali-G77 MC9. Устройство поддерживает работу в сетях 5G.

Основная камера смартфона — 50-мегапиксельный датчик Sony IMX766 RYYB. За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4000 мАч. В международной версии Honor V40 5G должен получить сервисы Google, тогда как китайская обходится без них.

Новинка доступна для предварительного заказа в цветовых исполнениях Titanium Silver, Midnight Black и Rose Gold. Версия аппарата с накопителем емкостью 128 Гбайт обойдется в 560 долларов США, за смартфон с накопителем 256 Гбайт попросят 620 долларов.

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