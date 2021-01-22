Стартовали продажи материнских плат на чипсете Intel Z590

Популярная торговая площадка в США Newegg официально открыла продажи материнских плат от компаний ASRock и ASUS на базе новейшего чипсета Intel Z590.

Среди доступных для приобретения новинок — ASRock Z590 Steel Legend WiFi 6E, ASRock Z590 Steel Legend, ASUS ROG Strix Z590-E Gaming WIFI, ASUS ROG Strix Z590-A Gaming WIFI, ASUS TUF Gaming Z590-PLUS WIFI, ASUS Prime Z590-A и ASUS ROG Maximus XIII Hero.

Цены на доступный ассортимент варьируются от 195 долларов за модель ASRock Z590 Steel Legend до 500 долларов за ASUS ROG Maximus XIII Hero. Ожидается, что некоторые старшие модели материнских плат с новыми наборами логик Intel 500-й серии будут стоить 1500 евро.

Чипсет Intel Z590 предназначен для процессоров Rocket Lake-S, выход которых ожидается в марте. Главной особенностью новой платформы станет полноценная поддержка интерфейса PCIe 4.0. На сегодня это самая современная платформа для процессоров Intel.