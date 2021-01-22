Представлена новая часть культовой игры Resident Evil

Корпорация Capcom провела в пятницу онлайн-презентацию, на которой представила одну из самых ожидаемых игр жанра survival horror в 2021 году — Resident Evil: Village. Разработчики продемонстрировали геймплей и объявили точную дату выхода игры.

Игрокам предстоит управлять протагонистом, дочь которого похитили неведомые злые силы, обитающие в замке. Главному герою нужно проникнуть в замок, чтобы вернуть своего ребенка. Известно, что хозяйкой замка является «высокая женщина», ее зовут леди Димитреску.

Resident Evil: Village впервые получит вид от первого лица. Также у игры будет переработанный инвентарь и обновленная система крафта. Проект обзаведется отдельным мультиплеерным режимом.

Восьмая часть культовой франшизы выйдет 7 мая 2021 года. Игру выпустят на ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One. Более того, игрокам, которые обзавелись PlayStation 5, уже доступна эксклюзивная демоверсия Resident Evil: Village.

Оригинальная Resident Evil вышла в 1996 году и считается одной из самых знаменитых игр жанра survival horror. Популярность франшизы позволила снять по ней несколько фильмов. Первый фильм под названием «Обитель зла» выпустили в 2002 году, главную роль в нем исполнила актриса Мила Йовович.