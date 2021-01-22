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АвтоВАЗ выпустил новую версию Lada Niva

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба АвтоВАЗ

АвтоВАЗ выпустил новую версию внедорожника Lada Niva Legend в специальном исполнении BLACK, сообщает пресс-служба производителя.

Новая версия будет отличаться контрастными элементами дизайна: черными колесными дисками, черными корпусами зеркал и темной обивкой потолка и сидений, отмечается в сообщении.

«Классический дизайн с черными акцентами одинаково выигрышно смотрится и в городе, и на природе. Как и другие автомобили серии BLACK, 5-дверный внедорожник украшает черно-хромированный бейдж с названием специальной серии», — указывает автозавод.

Стоимость новой версии будет начинаться от 729 тысяч рублей. За эту цену в комплектацию войдет кондиционер, обогрев передних сидений и зеркал, а также 16-дюймовые литые диски колес.

Подчеркивается, что появление 5-дверной версии культового внедорожника в исполнении BLACK призвано усилить интерес к полноприводной модели. На сегодня «длинный» внедорожник занимает около 25% от всего объема продаж LADA Niva Legend.

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